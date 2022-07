La regione storica del Carso è stata colpita da un enorme incendio. Chiusa l'autostrada ed un tratto della linea ferroviaria.

In Friuli Venezia Giulia, nella storica regione del Carso he si estende a cavallo tra Venezia Giulia, Slovenia e Croazia, un incendio ha costretto le autorità a chiudere 30 km di autostrada e un tratto di Rete Ferroviaria Italiana.

Incendio sul Carso, chiusa l’autostrada e un tratto della la linea ferroviaria

Come riporta Fanpage,il tratto autostradale chiuso è l’A4 tra Redipuglia e Lisert in direzione Trieste. L’uscita obbligatoria è a Redipuglia e vige il divieto di ingresso allo stesso casello in direzione Trieste. Il tratto ferroviario chiuso invece è quello tra Monfalcone e Bivio d’Aurisina. Sono stati istituiti dei bus sostitutivi ma hanno difficoltà a circolare anche loro a causa del fumo e delle fiamme. Sempre sull’A4 è stato evacuato il casello di Lisert dove erano presenti 5 operatori.

Necessari i Canadair per spegnere le fiamme

L’intervento dei vigili del fuoco è stato immediato. Non sono stati necessari i camion e le autopompe, ma è stato richiesto anche l’uso di numerosi Canadair ed elicotteri per domare le fiamme e spegnere l’incendio. La colonna di fumo è spaventosa e, come hanno segnalato molte persone, anche attraverso i Social Network, è visibile anche da Gorizia.