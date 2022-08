Incendio sul Grande raccordo anulare, evacuato un palazzo

Un furgone prende fuoco in carreggiata e con esso le sterpaglie circostanti: incendio sul Grande raccordo anulare e allarme dei residenti per il fumo

Incendio sul Grande raccordo anulare di Roma, evacuato un palazzo: la capitale ancora una volta nella morsa dei roghi estivi, stavolta è toccata al settore vicino alla Riserva dell’Insugherata all’altezza di via Trionfale. Le fiamme hanno attecchito nel primo pomeriggio di oggi, 3 agosto, a seguito dell’incendio di un furgone che si è propagato in breve tempo alla vegetazione circostante.

I residenti sono stati allertati dalla densa colonna di fumo e dall’odore.

Incendio sul Grande raccordo anulare

In poco tempo i social, specie Instagram, si sono riempiti di post e foto, tutto questo mentre vigili del fuoco e polizia municipale provvedevano allo sgombero precauzionale di alcune abitazioni. Al lavoro per domare le fiamme sono stati i vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma con quattro auto pompe serbatoio, due autobotti dos e con un elicottero per monitorare la direzione del fronte di fuoco.

Fiamme circoscritte e nessun ferito

I volontari della protezione civile hanno dato man forte assieme a carabinieri, personale Anas e polizia stradale. Per fortuna le sterpaglie a ridosso del Grande Raccordo Anulare non hanno determinato un fronte vasto e le fiamme non hanno né toccato direttamente la vicina Riserva naturale dell’Insugherata né cagionato feriti per intossicazione o contatto. Lunghe code si sono formate però fra Cassia Bis e Trionfale.