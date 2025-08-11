Incendio sul traghetto Raffaele Rubattino: cosa è successo davvero

Immagina di essere a bordo di un traghetto, circondato da altre 152 persone, quando all’improvviso una fitta coltre di fumo inizia a propagarsi dalla sala macchine. Non crederai mai a quello che è successo ai passeggeri del Raffaele Rubattino, un traghetto della Tirrenia, mentre si trovava a circa 15 miglia dal porto di Napoli, diretto a Capri.

La paura ha preso il sopravvento, ma grazie al pronto intervento dell’equipaggio, il peggio è stato evitato.

Un principio di incendio e l’intervento eroico dell’equipaggio

Con l’equipaggio che ha subito domato le fiamme, i passeggeri hanno potuto respirare. Fortunatamente, non ci sono stati feriti, ma i motori della nave sono andati in avaria, costringendo la nave a deragliare fino all’arrivo di due rimorchiatori inviati dal porto di Napoli. La nave, partita da Palermo con a bordo passeggeri e veicoli, ha raggiunto il porto con alcune ore di ritardo, ma tutti sono stati messi in salvo senza necessità di evacuazione. Nonostante la tensione, la professionalità dell’equipaggio ha brillato in un momento così critico. I vigili del fuoco, pronti ad intervenire, saliranno a bordo per effettuare un’ispezione approfondita della sala macchine. Ma come si sono sentiti i passeggeri in quel momento? La risposta ti sorprenderà.

Le operazioni di soccorso e i precedenti spaventosi

Il capitano della nave ha lanciato l’allerta via radio, attivando immediatamente le operazioni di soccorso coordinate dalla Capitaneria di Porto di Napoli. Due motovedette sono accorse rapidamente in soccorso, mentre un’altra nave traghetto, la Gnv Auriga, si è portata nelle vicinanze per prestare assistenza. Questa situazione ha fatto tornare alla mente eventi simili, in particolare quello accaduto lo scorso 3 giugno, quando una nave da crociera della MSC ha affrontato un guasto tecnico simile, generando fumi e ritardi. Anche in quel caso, fortunatamente, nessuno si è fatto male, ma la paura è stata palpabile. E non è finita qui… Cosa possiamo imparare da questi eventi? La sicurezza in mare è più importante che mai.

Un passato di incidenti sul mare: il tragico ricordo dell’Euroferry Olympia

Le analogie tra questi incidenti sono inquietanti. Ricordiamo il caso dell’Euroferry Olympia, che nel febbraio 2022 ha subito un incendio devastante che ha portato a sei vittime. Questo traghetto, partito da Igoumenitsa e diretto a Brindisi, ha vissuto un vero e proprio incubo notturno a causa di un incendio che si è propagato dai garage. La situazione era ben peggiore rispetto all’incidente del Raffaele Rubattino, ma serve a ricordarci che la sicurezza in mare deve sempre essere una priorità. Queste storie ci ricordano quanto sia importante la preparazione e la reattività dell’equipaggio in situazioni di emergenza. Non si può mai abbassare la guardia, e ogni passeggero a bordo deve essere consapevole delle procedure di sicurezza. Ora, più che mai, è fondamentale che si continui a investire nella formazione del personale e nella manutenzione delle navi, per garantire viaggi sicuri e sereni. Sei d’accordo che la sicurezza in mare dovrebbe essere una priorità assoluta?