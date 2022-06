Incendio sulla Tangenziale Nord di Milano: camion a fuoco all’altezza di Sesto San Giovanni  

Il carico di gommapiuma trasportato da un camion prende fuoco e si scatena l'inferno sulla A52: incendio sulla Tangenziale Nord di Milano

Incendio sulla Tangenziale Nord di Milano con un camion che è andato a fuoco all’altezza di Sesto San Giovanni. I media locali spiegano che il grosso mezzo ha preso fuoco per cause che sono al vaglio dei Vigili del Fuoco intervenuti.

Per la precisione il camion con rimorchio in questione si incendiato lungo la Tangenziale Nord, conosciuta come A52, all’altezza di Sesto San Giovanni in territorio di Milano.

Incendio sulla Tangenziale Nord di Milano

Il rogo è scoppiato nelle ore inoltrate della notte di di martedì, alle porte di Monza. Tutto è avvenuto lungo le corsie della Tangenziale in direzione Sud. Ad un certo punto e per cause da definire bene dopo l’intervento e la verbalizzazione da parte dell’equipaggio del 115, il rimorchio di un mezzo pesante ha preso fuoco.

Carico di gommapiuma in fiamme

Le fiamme hanno praticamente distrutto l’intero mezzo che pare trasportasse gommapiuma. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco. Malgrado in particolare il rimorchio sia andato del tutto distrutto in questo incidente per fortuna non si sono registrati feriti. Il conducente del mezzo infatti è riuscito a farlo accostare ed a mettersi in salvo anche dalla densa colonna di fumo che la combustione del materiale sintetico aveva generato.