Un terribile incendio è divampato nella giornata di ieri, martedì 6 Giugno, all’interno di un deposito di forniture alberghiere a Portoferraio (Livorno) sull’isola d’Elba. Mentre da lontano era scorgibile la colonna di fumo nero, sul posto intervenivano diverse squadre dei vigili del fuoco.

Incendio sull’isola d’Elba: deposito di forniture alberghiere distrutto dalle fiamme

L’incendio è scoppiato nella mattinata di ieri attorno alle ore 11:30 e ha colpito un deposito di forniture albergiere situato nell’isola d’Elba a Portoferrario. Dopo pochi istanti, il tetto del capannone è crollato. Necessario l’intervento di più sqadre dei vigili del fuoco, in arrivo sia da Portoferrario sia da Livorno: i caschi rossi sono riusciti non senza fatica a sedare le fiamme e a bonificare la zona. I residenti erano preoccupati anche per l’enorme colonna di fumo nero che si era alzata dal luogo del rogo, ma fortunatamente nessuno è rimasto ustionato o intossicato.

L’aiuto dei volontari e la famiglia costretta all’esodo

Decisivo, nel far rientrare la situazione ad un livello di normalità, l’aiuto di alcuni volontari e degli uomini della protezione civile, mentre sul posto arrivava anche il sindaco Angelo Zini. Una famiglia, una delle poche residenti nell’area vicino a dove è scoppiato l’incendio, è stata costretta ad abbandonare momentaneamente la propria casa nel frattempo che i lavori di bonifica si concludevano.