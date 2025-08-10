Home > Cronaca > Incendio Vesuvio: tra emergenze e inefficienze del sistema

Incendio Vesuvio: tra emergenze e inefficienze del sistema

L'emergenza incendio sul Vesuvio rivela le lacune del nostro sistema di protezione civile.

Si lavora incessantemente sul Vesuvio per contenere un incendio di proporzioni devastanti. Da venerdì, la situazione è critica e le squadre di soccorso, tra cui quelle della Protezione Civile, sono mobilitate in modo imponente. Ma cosa ci dice davvero questa emergenza sulla preparazione e l’efficacia del nostro sistema di risposta alle crisi?

Il re è nudo: l’emergenza non è solo naturale

Diciamoci la verità: l’incendio sul Vesuvio, sebbene di origine naturale, è anche il frutto di una gestione inefficace delle risorse e della sicurezza ambientale. Da una parte, ci sono i mezzi aerei che sorvolano l’area; dall’altra, le squadre a terra che operano incessantemente. Ma perché ci ritroviamo in questa situazione drammatica? La risposta è scomoda. Gli incendi boschivi, specialmente in estate, non sono una novità. Eppure, sembra che ogni anno ci presentiamo impreparati, come se stessimo assistendo a un copione già scritto.

Secondo i dati, in Italia gli incendi boschivi sono aumentati del 20% nell’ultimo decennio. Eppure, la pianificazione e l’investimento in prevenzione continuano a essere trascurati. La realtà è meno politically correct di quanto vorremmo: si parla tanto di cambiamento climatico, ma il vero cambiamento da fare è nei nostri approcci alla gestione del territorio. Siamo davvero pronti a fronteggiare tali emergenze, o ci limitiamo a reagire una volta che il danno è già fatto?

Le colonne mobili: una risposta adeguata?

Ora, parliamo delle colonne mobili di operatori della Protezione Civile che stanno affluendo da diverse regioni, come il Veneto. So che non è popolare dirlo, ma è davvero una soluzione efficace? Stiamo assistendo a un intervento tardivo, e la domanda che sorge è: perché non si è intervenuti prima? Gli incendi non si spengono solo con mezzi e uomini, ma con una strategia complessiva di prevenzione e monitoraggio. La situazione attuale, con le fiamme che si avvicinano ai centri abitati, è un chiaro segnale di allerta che non possiamo ignorare.

La domanda cruciale è: cosa stiamo facendo per evitare che simili tragedie si ripetano? E non parlo solo di risorse, ma di visione. La Protezione Civile è fondamentale, ma senza un piano a lungo termine, non possiamo aspettarci di risolvere problemi che si ripresentano ciclicamente. La mobilitazione nazionale è importante, ma è solo una parte della soluzione.

Riflessioni finali: un invito al pensiero critico

In conclusione, l’incendio sul Vesuvio è una chiamata all’azione. È un segnale che ci obbliga a riflettere su quanto siamo realmente pronti a gestire le emergenze. La reazione attuale, sebbene necessaria, non basta. Dobbiamo chiedere a gran voce una riorganizzazione del nostro approccio alle crisi ambientali. Non possiamo continuare a vivere in una modalità di emergenza, aspettando che il fuoco divampi per correre ai ripari.

Invito tutti a guardare oltre le notizie quotidiane e a considerare le strutture e i processi che ci governano. Non basta indignarsi di fronte a eventi come questo; dobbiamo chiederci perché stiamo ancora affrontando questi problemi, e cosa possiamo fare per assicurarci che non accadano di nuovo. Riconoscere le nostre lacune è il primo passo per migliorarci. E, diciamoci la verità: è ora di smettere di ignorare il problema.