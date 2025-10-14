Incertezze sulle elezioni in Camerun: il leader dell'opposizione proclama la vittoria

Nelle recenti elezioni presidenziali in Camerun, il leader dell’opposizione Issa Tchiroma Bakary ha affermato di aver vinto, richiedendo al presidente in carica, Paul Biya, di riconoscere la sua sconfitta. Questa dichiarazione è stata effettuata in un video pubblicato sui social media, generando un certo clamore nel paese.

Tchiroma, ex portavoce del governo e alleato di Biya per vent’anni, ha fatto la sua dichiarazione il martedì mattina, nonostante i risultati ufficiali non siano stati ancora annunciati.

La sua richiesta di concessione da parte di Biya è un passo audace, considerando che il presidente ha governato per 43 anni e ha una solida presa sulle istituzioni statali.

La dichiarazione di vittoria di Tchiroma

Nella sua dichiarazione, Tchiroma ha affermato: “Il popolo ha scelto, e questa scelta deve essere rispettata.” Questo appello alla democrazia ha suscitato reazioni contrastanti, poiché il governo ha chiarito che solo il Consiglio Costituzionale ha l’autorità di annunciare ufficialmente i risultati elettorali.

Il contesto politico

Il contesto politico in Camerun è complesso. Tchiroma, dopo aver lasciato il governo a giugno, ha mobilitato un ampio sostegno tra le forze di opposizione e i gruppi civici. Tuttavia, il suo predecessore, Biya, è visto come il favorito indiscusso per la rielezione, grazie alla sua lunga carriera e al controllo delle risorse statali.

Reazioni del governo e considerazioni legali

Il governo camerunense non ha ancora risposto ufficialmente alla proclamazione di Tchiroma. Tuttavia, il Ministro dell’Amministrazione Territoriale, Paul Atanga Nji, ha avvertito che solo il Consiglio Costituzionale può dichiarare il vincitore. Ha anche avvertito che qualsiasi annuncio unilaterale di risultati potrebbe essere considerato un atto di alto tradimento.

Secondo la legislazione elettorale camerunense, i risultati possono essere pubblicati e affissi nei seggi elettorali, ma il conteggio finale deve essere convalidato dal Consiglio Costituzionale, che ha tempo fino al 26 ottobre per annunciare l’esito delle elezioni.

Il messaggio di Tchiroma

Nel suo video, girato nella sua città natale di Garoua, Tchiroma ha esortato Biya a “onorare la verità della scheda elettorale” e a congratularsi con lui per il risultato. Ha sottolineato che ciò rappresenterebbe una dimostrazione di maturità politica e di forza della democrazia in Camerun.

Inoltre, ha descritto i risultati come una “chiara sanzione” contro l’amministrazione di Biya, segnando l’inizio di una nuova era politica per il paese.

Tchiroma ha anche espresso gratitudine verso i candidati rivali che lo hanno già congratulato e riconosciuto la volontà del popolo. Ha invitato le istituzioni governative e le forze armate a rispettare il suo presunto successo e a “restare al fianco della repubblica”.

“Non permettete a nessuno di deviare dalla vostra missione di proteggere il popolo,” ha esortato, evidenziando l’importanza di mantenere l’ordine e la stabilità durante questo periodo incerto.