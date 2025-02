Inchiesta Beic, Boeri: attendo con fiducia la decisione del giudice

Milano, 4 feb. (askanews) – “Ho esposto nel dettaglio le mie considerazioni circa i fatti che mi vengono contestati al giudice per le indagini preliminari Iannelli. Attendo con fiducia le valutazioni del gip”.

Così l’archietto Stefano Boeri al termine dell’interrogatorio davanti al gip Luigi Iannelli, chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di arresti domiciliari avanzata dalla procura di Milano per il presidente della Trienneale e per il collega Cino Zucchi. I due architetti sono entrambi indagati per turbativa d’asta nell’inchiesta sulla realizzazione della Beic, la Biblioteca Europea di Informazione e Cultura che dovrebbe sorgere nella zona di Porta Vittoria a Milano anche grazie a fondi del Pnrr.