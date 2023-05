Inchiesta Covid, legale di Conte: "E' stato esauriente, ha spiegato"

Brescia, 10 mag. (askanews) – Giuseppe Conte “ha risposto a tutte le domande e ha spiegato quanto accaduto dal 26 febbraio al 6 marzo”. Lo ha assicurato il suo difensore, l’avvocato Caterina Malavenda, al termine dell’interrogatorio dell’ex premier davanti ai giudici del Tribunale dei Ministri di Brescia per l’inchiesta Covid.

L’interrogatorio di Conte, accusato di epidemia e omicidio colposi, è durato circa un’ora. L’ex premier, ha puntualizzato ancora lavvocato Malavenda, “è stato esauriente, ci fidiamo dei giudici”.

In particolare l’ex premier “ha spiegato il verbale del 2 marzo pomeriggio sulla mancata zona rossa in Valseriana. Ha spiegato e ha dato la sua versione”, ha detto ancora il legale, preannunciando il deposito di una memoria difensiva per i giudici.