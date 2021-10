Inchiesta “Lobby Nera”, Chiara Valcepina diffida Fedez

“Lobby Nera”, Chiara Valcepina diffida Fedez, che però replica di nuovo e spiega: "Lei ha fatto il saluto romano con persone dichiaratamente fasciste"

Inchiesta “Lobby Nera”, mentre Fanpage manda in onda la seconda puntata la neo eletta consigliera di Milano per Fratelli d’Italia Chiara Valcepina diffida Fedez. La Valcepina ha diffidato il cantante in merito ai video di commento di quest’ultimo sulla prima parte dell’inchiesta.

Inchiesta a cui corrisponde da qualche giorno anche un’indagine penale aperta dalla Procura di Milano. I legali della Valcepina hanno ingiunto a Fedez di cancellare le storie Instagram ma Instagram ha già un meccanismo di auto cancellazione temporizzata, il che ha dato spazio a Fedez per un lungo commento bis, sempre social, sulla vicenda.

Chiara Valcepina diffida Fedez, che su Instagram spiega come funziona Instagram

Ecco le sue parole in una nuova storia Instagram a cui fa da preludio il “siparietto” con il foglio misterioso sventolato dal rapper: “Mi ha diffidato la candidata Valcepina, quella che è stata ripresa inequivocabilmente a fare il saluto romano assieme a un signore dichiaratamente fascista e diceva anche mettiamo una bomba sui barconi per far fuori i migranti chiamandola ‘politica green’”.

Poi Fedez legge un frame dell’atto: “Peculiare la sua autoproclamazione quale portatore di una morale esclusivamente sua che tra l’altro vedrebbe adeguato il voto in favore di un candidato che fa l’elicottero col pisello e che è capace di spegnere le candeline di una torta elettorale con le scoregge”.

Diffidato Fedez per le storie su “Lobby Nera”: la replica a Chiara Valcepina

Ironizza Fedez: “E allora? Non posso esprimere le mie preferenze di voto con questi criteri?”.

Poi qualche considerazione di merito: “Partiamo anche dal presupposto che l’inchiesta di Fanpage non sia attendibile, facciamo finta, però è inequivocabile quello che lei ha fatto in video. Io non credo che le abbiano montato un green screen e le abbiano messo un braccio teso col post produttore degli Avenger”.

Chiara Valcepina e “l’orgoglio fascista”: cosa ha detto Fedez dopo la diffida

Poi la chiosa: “No, lei ha fatto il saluto romano in compagnia di persone dichiaratamente fasciste, ha fatto anche della goliardia nostalgica e perché si offende se uno le dice che è una fascista? Dovrebbe essere orgogliosa”.

Intanto giovedì 7 ottobre Fanpage.it ha pubblicato la seconda puntata della clamorosa inchiesta sulle iperboli da Ventennio del partito di Giorgia Meloni, in contemporanea con la trasmissione di La7 Piazza Pulita.