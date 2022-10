Bancarotte, tra gli arrestati anche Niccolò Donzelli, presidente del cda di Antiche tipografie ed Aria adversiting, due delle società finite nell'inchiesta

Nell’inchiesta sulle bancarotte di Firenze tra gli arrestati c’è anche Niccolò Donzelli, fratello del deputato di FdI. La procura e la Guardia di Finanza gigliate hanno smascherato un gruppo di prestanome per pilotare fallimenti di comodo che scansavano la “soluzioni meno dannose per la società avviata alla procedura concorsuale e per l’imprenditore”.

E che secondo le accuse di parte mascheravano le distrazioni ed il dissesto per “compiere ulteriori atti distrattivi”.

Bancarotte, Niccolò Donzelli fra gli arrestati

L’indagine è stata coordinata dal procuratore aggiunto Luca Turco ed è confluita in cinque arresti, due in carcere e tre ai domiciliari, nonché in una serie di misure interdittive. E come rivelano i lanci di queste ore fra gli arrestati c’è anche Niccolò Donzelli, fratello di Giovanni, parlamentare di Fratelli d’Itallia, uomo forte di Giorgia Meloni e responsabile dell’organizzazione.

Niccolò Donzelli è presidente del cda di Antiche tipografie e di Aria adversiting, proprio due fra le società finite al centro dell’inchiesta.

Le parole del fratello e parlamentare Giovanni

L’uomo è stato condotto nel carcere di Sollicciano e su di lui grava la presunzione di reato per una distrazione patrimoniale a proprio favore. Niccolò non ha mai avuto incarichi politici in Fdi e addirittura viene “considerato vicino ad ambienti fiorentini di centrosinistra”.

Dal canto suo il fratello Giovanni ha detto: “Voglio bene a mio fratello. L’amore fraterno è l’unica cosa che unisce me a questa vicenda. Confido nella sua innocenza e ho piena fiducia nella Giustizia italiana. Se qualcuno vuole strumentalmente legare il procedimento giudiziario a me perde tempo”. E ancora: “È noto che non c’è mai stato alcun legame tra l’attività imprenditoriale di mio fratello e la mia attività politica. Niccolò non ha nemmeno mai partecipato ad alcun evento di Fratelli d’Italia, avendo anche come tutta la mia famiglia un orientamento politico diverso dal mio”.