Inciampa e cade dal secondo piano: morto a 60 anni

Cade dal secondo piano del suo palazzo mentre stava cercando di aggiustare la tapparella: Giovanni Carta è morto a 60 anni a Sassari.

60enne cade dal secondo piano del palazzo e muore

Giovanni Carta, assicuratore di 60 anni, è stato vittima di un incidente che ha del surreale. Infatti, è morto cadendo dal secondo piano della sua abitazione, mentre riparava una tapparella. La tragedia è avvenuta nel pomeriggio di ieri – martedì 11 aprile – ad Ozieri, in provincia di Sassari.

Secondo quanto accertato dai carabinieri, il 60enne è precipitato nel giardino all’interno della sua abitazione, facendo un volo di qualche metro e rimanendo ucciso sul colpo dopo aver sbattuto violentemente la testa. L’uomo sarebbe inciampato perché indossava delle ciabatte, perdendo così l’equilibrio e precipitando dal balcone.

Il dolore dei cari e il cordoglio della comunità

Giovanni Carta lascia la moglie Simonetta e i suoi figli Mauro di 27 anni e Valeria di 23.

Inoltre, era molto noto in zona, essendo stato un ex calciatore: giocava come attaccante e aveva militato nell’Ozierese, ma anche Frassati e nel Pattada.

Proprio uno dei sui ex compagni ha voluto ricordare così l’ormai defunto Giovanni: