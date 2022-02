Incidente a Bari sulla Statale 16, auto si ribalta: traffico in tilt e lunghe code

Rallentamenti e code lungo la statale 16 a Bari: in mattinata ha avuto luogo un incidente stradale in cui un'auto si è ribaltata.

Paura sulla statale 16 a Bari, dove nella mattinata di lunedì 7 febbraio 2021 si è verificato un incidente stradale che ha causato non pochi disagi alla circolazione. Stando alle prime informazioni, non risulterebbero persone ferite in maniera grave.

Incidente stradale sulla statale 16 a Bari

I fatti hanno avuto luogo in prossimità dell’uscita Stanic. Secondo quanto ricostuito, un’auto stava procedendo in direzione nord quando all’improvviso, per cause ancora da accertare, si è ribaltata finendo di traverso sulla carreggiata.

Chi ha assistito al sinistro ha immediatamente chiamato i sanitari del 118 che, giunti sul posto, hanno assistito i passeggeri coinvolti. Non è ancora noto quanti siano, ma non risulterebbero persone con ferite gravi o traumi critici.

Presenti sul luogo dell’incidente anche le forze dell’ordine, che hanno proceduto a chiudere il tratto di strada interessato e ad effettuare i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto. Resta ancora da capire se altri veicoli siano stati coinvolti nella vicenda.

Incidente stradale sulla statale 16 a Bari: traffico in tilt

Inevitabile l’impatto sul traffico, ancora fortemente congestionato con lunghe code in direzione nord. L’incidente è infatti avvenuto durante l’ora di punta e ha causato rallentamenti mentre erano in corso soccorsi e rilievi delle autorità.