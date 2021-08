Incidente a Basiano, scontro tra auto e moto: gravi padre e figlia di 14 anni

L’incidente avvenuto a Basiano ha coinvolto due mezzi: a riportare gravi conseguenze le persone a bordo della moto.

Un grave incidente è avvenuto a Basiano, comune in provincia di Milano, causando il ferimento di due persone. L’impatto è avvenuto nel primo pomeriggio di mercoledì 18 agosto 2021. Un padre e sua figlia sono rimasti feriti in modo grave a causa dell’impatto avvenuto fra via Rossini e la Provinciale 179.

La notizia è stata riportata da Milano Today.

Incidente a Basiano, cosa è accaduto

A scontrarsi sono state una moto Suzuki Sv 650 e un’auto Renault Wind. Il padre e la figlia erano a bordo del mezzo due ruote: hanno 66 e 14 anni. Sul mezzo vi era invece una donna che giungeva dal centro del paese. Secondo le informazioni raccolte tutto ciò sarebbe accaduto nel momento di imboccare la strada.

Probabilmente a causa di una mancata precedenza sarebbe avvenuto l’incidente a Basiano.

Incidente a Basiano, le condizioni dei feriti

L’uomo di 66 anni e la figlia di 14 sono stati immediatamente soccorsi grazie all’arrivo del personale sanitario: necessario anche un elicottero. La ragazza è stata trasferita al Papa Giovanni XXIII di Bergamo: presenta traumi all’addome e al torace. Il padre, invece, ha delle ferite al bacino e all’addome.

Le condizioni dell’uomo, ricoverato al San Gerardo di Monza, sono delicate e proprio per questo è stato ricoverato in codice rosso, così come la figlia. La signora a bordo della vettura è uscita invece illesa dallo scontro. La polizia locale, giunta sul posto, ha effettuato i rilievi del caso per chiarire la dinamica dell’incidente avvenuto a Basiano. Secondo le prime ipotesi all’origine del sinistro vi sarebbe una svolta pericolosa.

