Incidente a Bitonto, chi erano le 4 vittime

Due ragazzi e due ragazze hanno perso la vita nella serata di ieri fra Bitonto e Bari. Le quattro vittime stavano viaggiando a bordo di una Opel Corsa grigia sulla strada 231 quando si sono scontrati con una Reanult Scenic che sopraggiungeva dal lato opposto.

Incidente mortale a Bitonto: chi erano i 4 ragazzi rimasti uccisi

La più piccola delle vittime si chiamava Lucrezia Natale e aveva appena 16 anni, al momento dello schianto si trovava nei sedili posteriori dell’auto guidata dal 23enne elettricista Tommaso Ricci. Con loro, sull’automobile c’erano anche la fidanzata di Tommaso, la 20enne Floriana Fallacara e il più grande dei quattro, Alessandro Viesti (24 anni). Tutti e quattro i ragazzi erano originari di Bitonto ed uscivano spesso insieme. Quella di ieri doveva essere una serata come tutte le altre, ma si è trasformata in una tragedia.

Il ricordo del fratello di Lucrezia

Francesco Natale, il fratello della giovane Lucrezia, ha voluto ricordare la studentessa con un tenero messaggio scritto sui social: “Mi mancherai profondamente sorella mia, ti porto nel profondo del mio cuore. Non c’è morte, c’è cambiamento.” Il 32enne ha poi proseguito e concluso: “Il giorno in cui sei nata sono diventato fratello. Il giorno della tua morte sei diventata il mio angelo custode. Gli angeli sono sorelle che si sono trasferite in paradiso. Una sorella ti completa la vita, non importa dove sia. Cara sorella sei stata la mia anima gemella e farai sempre parte di me. Non ti dimenticherò mai.”