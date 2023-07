Un drammatico incidente si è consumato a Brusaporto quando un’auto si è schiantata contro un tir, prendendo subito fuoco. Con lo scoppio dell’incendio, il conducente della vettura è morto carbonizzato.

Incidente a Brusaporto, auto si schianta contro un tir e prende fuoco: conducente morto carbonizzato

Nel primo pomeriggio di lunedì 10 luglio, intorno alle ore 15:00, un’auto ha impattato contro un camion sulla strada Statale 42, in corrispondenza di Brusaporto, in provincia di Bergamo. Subito dopo lo schianto, la macchina ha preso fuoco, causando il decesso del conducente – un uomo di 51 anni – che è morto carbonizzato. Il camionista, invece, è rimasto ferito ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sulla base delle informazioni sinora diffuse, l’impatto è avvenuto poco dopo un cavalcavia, nei pressi dello svincolo con la tangenziale sud. Le cause del sinistro sono ancora in fase di accertamento.

L’arrivo dei soccorsi e delle forze dell’ordine

Sul posto, si sono prontamente recati i sanitari del 118, le forze dell’ordine e i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano che hanno estratto la salma del 51enne dalle lamiere della propria auto, distrutta a seguito dell’impatto con il mezzo pesante e incenerita dalle fiamme.

L’incendio ha dato origine a una densa colonna di fumo nero che stagliava verso il cielo, risultando visibile anche a diversi chilometri di distanza. Il fenomeno ha allarmato i cittadini che risiedono nei pressi del luogo del sinistro e gli automobilisti di passaggio nell’area.

L’incidente, intanto, ha provocato numerosi disagi al transito e la formazione di code. Le autorità, infatti, hanno dovuto chiudere la strada con gravi ripercussioni sulla viabilità in zona e la formazione di lunghe code sia verso Bergamo che verso Trescore Balneario.