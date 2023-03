Incidente a Caracalla, morta prof dell’Alighieri: la 28enne guidava ubriaca e contromano

La 28enne che ha travolto con la sua auto la prof del Liceo Classico Dante Alighieri di Roma, Serenella Sparapano, guidava contromano e ubriaca. Ora è indagata per omicidio stradale.

La 28enne che ha travolto la prof dell’Alighieri di Roma, Serenella Sparapano, guidava contromano e ubriaca. La Procura di Roma ha aperto un’inchiesta e la conducente della macchina è indagata per omicidio stradale aggravato. L’incidente è avvenuto sabato 4 marzo, quando la docente era in sella al suo scooter e percorreva viale Baccelli nei pressi delle Terme di Caracalla, percorso che faceva ogni mattina per raggiungere la scuola di Prati. Serenella Sparapano viveva alla Garbatella, era molto conosciuta.

La dinamica dell’incidente

Poco prima delle, la prof è uscita di casa per andare al lavoro. Secondo quanto ricostruito finora la ventottenne al volante di una Fiat Punto era in stato di ebrezza e avrebbe invaso la corsia di marcia opposta, travolgendo la donna. L’auto e lo scooter si sono scontrati e purtroppo l’insegnante ha perso la vita sul colpo. Il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. L’automobilista è stata sottoposta ai test per la verifica di alcol e droga nel sangue. Il test alcolemico è risultato positivo.