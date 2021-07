Devastante incidente a Carbonia. Una vettura ha preso successivamente fuoco: nulla da fare per una ragazza di 16 anni.

Un gravissimo incidente è accaduto a Carbonia durante le prime ore di domenica 4 luglio 2021. A scontrarsi sono state due vetture all’altezza dell’incrocio tra via Gramsci e via Satta.

Incidente a Carbonia, cosa è accaduto

A scontrarsi sono state una Ford Focus station wagon e una Opel Corsa.

Una delle due autovetture è sbandata terminando successivamente contro una vetrina di un’attività commerciale della zona.

Incidente a Carbonia, le cause

Non si conoscono al momento le cause dell’impatto che ha provocato la morte di una ragazza di 16 anni. Il mezzo è andato a fuoco: necessario l’intervento di vigili del fuoco e dei carabinieri di zona. Per la giovane non c’è stato nulla da fare.

Incidente a Carbonia, la vittima

La ragazza che ha perso la vita a 16 anni si chiama Beatrice Arru ed era di Carbonia. Purtroppo la vettura, a bordo della quale vi erano altre persone, ha preso fuoco ed è successivamente esplosa. Nel mezzo vi erano altre due persone, che sono state portate in ospedale in gravi condizioni.

Incidente Carbonia, altre situazioni

