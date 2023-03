Incidente a Carovigno, auto contro mezzo militare: grave un 34enne

Un grave incidente si è verificato sulla strada statale tra Brindisi e Bari, all’altezza di Carovigno. Un’auto è finita contro un mezzo militare e un 34enne è rimasto ferito.

Incidente a Carovigno, auto contro mezzo militare

Un brutto incidente stradale si è verificato nella giornata di oggi, sulla complanare della strada statale 3709 tra Brindisi e Bari, all’altezza di Carovigno. La dinamica esatta dell’incidente e le cause sono ancora da accertare, ma un uomo di 34 anni è rimasto gravemente ferito a causa dello schianto, quando un’auto è finita contro un mezzo militare.

34enne in gravi condizioni

Un’auto si è scontrata frontalmente con un mezzo militare della Brigata San Marco, che procedeva nella direzione opposta. Un uomo di 34 anni è rimasto gravemente ferito nell’incidente, avvenuto all’altezza di Carovigno. L’uomo è stato ricoverato in rianimazione all’ospedale Perrino di Brindisi, con fratture multiple. Per uno dei militari coinvolti nello scontro solo ferite lievi. La Procura di Brindisi ha disposto il sequestro dei mezzi per effettuare ulteriori accertamenti e per chiarire le cause e la dinamica esatta dell’incidente frontale.