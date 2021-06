Una donna di 40 anni è stata investita assieme alla figlia a San Nicola la Strada, in provincia di Caserta. Per la donna non c'è stato nulla da fare.

Tragico incidente a San Nicola la Strada, in provincia di Caserta, dove nella serata del 14 giugno madre e figlia sono state investite da una minicar guidata da un 17enne nei pressi della centralissima piazza della Repubblica. Nell’impatto la donna di 40 anni è purtroppo deceduta, mentre la bambina di 6 anni è riuscita miracolosamente a salvarsi, probabilmente protetta dal corpo della madre che le ha fatto da scudo.

Il ragazzo alla guida della minicar è stato invece denunciato dalle forze dell’ordine con l’accusa di omicidio stradale.

Incidente a Caserta, madre e figlia travolte da una minicar: la donna è deceduta

Stando a quanto riportato dalla stampa locale, la donna è stata immediatamente trasportata in codice rosso presso l’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, dove i medici hanno tentato di salvarla purtroppo senza successo. La 40enne è stata infatti sottoposta a un intervento chirurgico d’urgenza, nel quale le è stata asportata la milza gravemente danneggiata nell’incidente, ma le condizioni generali della donna erano ormai irrimediabilmente compromesse ed è morta poco dopo.

La figlia si è invece riuscita a salvare e non ha riportato gravi conseguenza dall’impatto con la minicar, il cui conducente è stato denunciato per omicidio stradale.