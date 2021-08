Incidente a Casnigo, scontro tra due auto: morto un uomo di 86 anni

L’impatto avvenuto a Casnigo ha causato la morte di un signore anziano. Altre persone sono invece in ospedale: la vicenda.

Un grave incidente è avvenuto a Casnigo, in provincia di Bergamo. L’impatto è costato la vita a un uomo di 86 anni durante il pomeriggio di lunedì 30 agosto 2021 intorno alle ore 16. La notizia è stata riportata dal Corriere della Sera.

Incidente a Casnigo, cosa è accaduto

Il sinistro mortale è accaduto in via Ripa Pi e a scontrarsi sono state due autovetture. Ad avere la peggio è stato un uomo di 86 anni che ha perso la vita: le altre due persone sono state ferite e soccorse dal personale sanitario. La vittima stava viaggiando a bordo di una Polo color grigio che si stava dirigendo verso Casnigo. Le altre persone, coinvolte nell’incidente, sugavano viaggiando a bordo di una Punto colore bianco.

Incidente a Casnigo, altri dettagli

La Fiat Punto, stando alla ricostruzione riportata dal Corriere della Sera, avrebbe tagliato la strada alla Polo. Sul luogo dlel’incidente è giunto il personale sanitario mediante l’elisoccorso. I soccorsi non hanno però potuto salvare l’uomo che è morto a causa delle ferite inferte dall’impatto. L’incidente è avvenuto su un tratto poco dopo la rotatoria che porta nella zona di Val Gandino.

Incidente a Casnigo, come stanno i feriti

Le persone ferite sono due donne di 53 e 81 anni. Entrambe sono state trasferite in ospedale. La 53enne si trova preso l’ospedale di Seriate in codice giallo, la donna anziana è al Giovanni XXIII di Bergamo in codice rosso. Nel frattempo la strada sarebbe stata chiusa da carabinieri e vigili del fuoco per consentire la messa in sicurezza e i rilievi del caso.