Incidente a Castel d’Ario, frontale tra auto e camion: morta donna di 67 anni

Una donna di 67 anni è morta a causa di un incidente a Castel d'Ario: ha avuto uno scontro frontale con un camion.

Tragedia a Castel d’Ario, comune in provincia di Mantova, dove nel pomeriggio di venerdì 4 agosto 2022 si è verificato un incidente stradale costato la vita ad una donna di 67 anni. La sua auto si è schiantata contro un camion e per lei non c’è stato nulla da fare.

Incidente Castel d’Ario

I fatti hanno avuto luogo poco prima delle 13.30 nei pressi di piazza Garibaldi. Secondo quanto ricostruito, la vittima stava viaggiando a bordo della sua Ford Kia quando all’improvviso, per cause ancora da accertare, è andata a sbattere frontalmente contro un mezzo pesante. La donna è rimasta incastrata nell’abitacolo e sono intervenuti i Vigili del Fuoco per riuscire a liberarla delle lamiere.

I soccorritori l’hanno affidata alle cure dei sanitari del 118, giunti sul posto, che purtroppo non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

La centrale aveva fatto decollare anche l’elisoccorso da Verona, ma la conducente è morta sul colpo. Una delle ipotesi è che sia stata colta da un malore e per questo abbia perso il controllo dell’auto finendo contro il camion, ma sono dettagli che potranno essere confermati solo da un’eventuale autopsia.

Incidente Castel d’Ario: chi è la vittima

La vittima dell’incidente è stata identificata in Trofimena Anastasio. Residente a Bonferraro, poco al di là della provincia di Verona, era madre di tre figlie e gestiva il bar Vesuvio di Villanova De Bellis a San Giorgio Bigarello.

Al momento del sinistro stava tornando a casa.