A pochi giorni dal drammatico incidente che si è consumato a Roma, a Castel Palocco, continuano ad emergere dettagli importanti sulla vicenda. Un amico di Matteo Di Pietro che aveva frequentato la stessa scuola superiore, è stato interpellato dal Corriere della Sera: “Era un bravo ragazzo, conosco bene anche i suoi video. Con la Lamborghini deve essergli sfuggita di mano la situazione”.

Incidente Castel Palocco, parla il compagno di scuola dello youtuber Matteo Di Pietro: “Mio fratello era nella stessa classe del bimbo morto”

Il giovane ha poi spiegato che per quanto conosce lo youtuber, dall’altra parte suo fratello andava nella stessa classe del bimbo: “Gli sono amico, ma mio fratello era compagno di classe del bimbo che è morto nell’incidente. Era con mia mamma mercoledì scorso, sono passati nel posto dello scontro un minuto dopo che era successo: sarebbe potuto succedere a lui. Su queste strade si deve andare piano, ci sono bambini e scuole”.

Il noleggiatore: “Intollerabile continuare a ricevere minacce di morte”

Nel frattempo la Skyline Rent, società che ha noleggiato al gruppo di youtuber la vettura che ha poi travolto il bimbo ha rotto il silenzio sui social e le parole sono state durissime:

“Tutti sanno quanto generalmente siamo attivi sui social, questi giorni di silenzio sono motivati dal forte dolore che proviamo per quanto accaduto. Siamo scossi e addolorati della tragedia consumatasi, e il nostro pensiero è rivolto alla famiglia del piccolo. Ci rincresce constatare, pero, che l’opinione pubblica sia stata fuorviata da una cattiva informazione normativa, che sta mettendo pesantemente in dubbio la professionalità e la diligenza del nostro operato.

Il nostro codice della strada (nello specifico l’art. 117) permette a chi ha la patente da più di un anno di guidare qualsiasi tipo di auto senza alcuna restrizione. E noi abbiamo effettuato i controlli per garantire il rispetto di tale condizione anche in questa occasione. Questo, ovviamente, non ci esime dal prendere le distanze e dal condannare ogni comportamento irresponsabile al vaglio delle Autorità. Ma non siamo in alcun modo co-responsabili o, peggio ancora, complici di ciò che è accaduto poiché il compito della nostra società e offrire servizi, il ruolo di educatore spetta ai genitori.

Sicuramente, come è giusto che sia, il nostro problema passa in secondo piano, ma continuare a ricevere minacce di morte nei confronti nostri e dei nostri figli, crediamo sia qualcosa di intollerabile”.