Incidente a Catania: tir perde il controllo e sbanda in tangenziale

Nella mattinata di oggi, martedì 10 gennaio 2023, a Catania un tir ha perso il controllo sulla tangenziale, all’altezza del Faro Biscari: sbandando, la parte posteriore del mezzo ha urtato le barriere di contenimento; il camion ha riportato danni anche nella parte anteriore.

Al momento, la corsia su cui è avvenuto il sinistro è chiusa ed è in accertamento la dinamica dell’incidente.

Altro tir coinvolto stamane in un incidente

Stavolta nel casertano, lungo la Statale Nola-Villa Literno. Sempre questa mattina, un uomo alla guida di un’autocisterna ha perso il controllo del mezzo in una curva, ribaltandosi e sfondando il guardrail fino ad arrivare nelle campagne al di là della strada.

Incidenti stradali sul lavoro, chi paga?

Stando ai dati del 2022, il numero di incidenti stradali sul lavoro è in aumento. Ma chi paga tra Inail e assicurazione? Sull’incidente stradale sul lavoro ci sono leggi specifiche e sentenze emanate dalla Corte di Cassazione. Includendo nella categoria anche gli incidenti che avvengono nel tragitto per andare o tornare dal posto di lavoro, per spostarsi da una sede a un’altra di lavoro e per andare o tornare dal luogo di consumazione dei pasti, è l’Inail (Istituto Nazionale di Assistenza contro gli Infortuni sul Lavoro) a rispondere prima dell’assicurazione del pagamento dei danni.