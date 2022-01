Incidente a Catanzaro, auto si ribalta sulla SS106: morti due ragazzi di 29 anni

Terrbile incidente stradale a Catanzaro, che ha visto protagonisti due giovani ragazzi di 29 anni che hanno perso la vita.

Davide Origlia e Gabriele Origlia, cugini. Sono i nomi dei due 29enni coinvolti nel terribile incidente avvenuto questa notte a Catanzaro e che purtroppo hanno perso la vita.

I due si trovavano a bordo di una Peugeot 207 e stavano percorrendo la strada statale 106, quando per cause ignote il conducente ha perso il controllo della vettura, che si è ribaltata.

Ancora da accertare la causa che ha scatenato il ribaltamento dell’automobile. Quel che è certo, è che l’impatto è stato violentissimo, tanto che Davide e Gabriele sono morti sul colpo.

L’intervento dei vigili del fuoco è servito ad estrarre una delle salme rimasta incastrata tra le lamiere dell’abitacolo e per mettere in sicurezza il sito e la vettura.

Sul posto anche i Carabinieri di San Sostene, comune dell’incidente.

Non è il primo caso di vittime a causa di incidenti sulla SS106, e a ricordarlo è proprio l’associazione “Basta vittime sulla SS106”:

«Gabriele Origlia e Davide Origlia avevano tanti sogni e belle speranze che, in pochi attimi, sono svaniti via per sempre nell’ennesimo incidente mortale sulla famigerata strada Statale 106. Oggi la Calabria intera perde, per l’ennesima volta, due dei suoi giovani figli migliori. L’Organizzazione di Volontariato Basta Vittime Sulla Strada Statale 106 rivolge un pensiero alle famiglie e agli amici. Un abbraccio ideale a tutta la comunità amica di Roccella».