Incidente a Cava de’ Tirreni: la vittima è il poliziotto 35enne Michele Avella

Un drammatico incidente stradale si è consumato venerdì 11 febbraio 2022 a Cava de' Tirreni: la vittima è Michele Avella, un poliziotto di 35 anni.

Un tragico incidente stradale consumatosi a Cava de’ Tirreni, in provincia di Salerno, nella giornata di venerdì 11 febbraio 2022, ha spezzato la vita di un giovane agente di Polizia di 35 anni, si tratta di Michele Avella.

Incidente a Cava de’ Tirreni: Michele Avella perde la vita a 35 anni

Un drammatico incidente stradale si è consumato intorno alle ore 7:00 di venerdì 11 febbraio 2022 a Cava de’ Tirreni, in provincia di Salerno e più precisamente in Via Arte e Mestieri, nella nota Zona Santa Lucia.

La vittima dell’incidente è Michele Avella, un giovane poliziotto di appena 35 anni, che lascia a compiangere il dolore per la sua prematura scomparsa la moglie e una bimba piccola. Avella da pochi mesi aveva preso servizio presso il commissariato locale

Indagini in corso sull’incidente che è costato la vita a Michele Avella

In seguito all’incidente che ha spezzato la vita di Michele Avella, le Forze dell’Ordine hanno avviato immediatamente le indagini per far luce sull’accaduto e in particolare per chiarire quale sia l’esatta dinamica del sinistro stradale.

Stando a quanto emerso dalla prima ricostruzione effettuata dagli investigatori in merito alla dinamica dell’incidente, Avella si trovava alla guida della sua motocicletta, quando per cause ancora tutte da accertare, si sarebbe scontrato frontalmente con un’automobile, un impatto violentissimo che non gli ha lasciato scampo.

Per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e far luce sulla vicenda saranno analizzate anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti in zona.

L’intervento dei soccorritori e la constatazione del decesso di Michele Avella

I soccorritori del 118 prontamente intervenuti sul luogo dove si è consumato il tragico incidente che è costato la vita a Michele Avella, purtroppo non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 35enne, che di fatto è morto sul colpo a causa del violento impatto e delle gravissime ferite riportate.