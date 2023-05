Alessio Campagner, di 43 anni, ha perso la vita mentre viaggiava sul suo scooter. L’incidente è avvenuto a Ceggia.

Incidente a Ceggia, scooter contro un muro: 43enne morto sul colpo

Alessio Campagner, di 43 anni, ha perso la vita mentre viaggiava sul suo scooter. L’incidente mortale è avvenuto nella serata di martedì 23 maggio, tra le 20 e le 20.30, nel territorio del Comune di Ceggia, sul tratto provinciale che lo collega a Torre di Mostro. Secondo le prime informazioni, il motociclista stava percorrendo la curva all’altezza di villa Loredan Franchin di Prà Di Levada, quando è uscito di strada e ha perso il controllo del mezzo, un Piaggio Beverly 500, su cui viaggiava da solo. L’uomo è andato a schiantarsi contro il muro esterno del monumento.

Incidente a Ceggia: nessun altro veicolo coinvolto

Nessun altro veicolo è stato coinvolto nello scontro, che si è rivelato fatale per l’uomo. Per i soccorsi non c’è stato il tempo di rianimare il 43enne, perché al loro arrivo era già deceduto. Lo schianto è stato molto violento e i carabinieri della compagnia di San Donà di Piave stanno indagando per cercare di ricostruire la dinamica e le cause dell’incidente.