Incidente a Cologno, schianto tra una moto e un’auto: morto un centauro di 40 anni

Nel primo pomeriggio di venerdì 3 marzo, intorno alle 14:30, un drammatico incidente si è consumato a Cologno al Serio quando una moto e un’auto si sono scontrate tra loro. A seguito dello schianto, il motociclista di 40 anni, residente a Bariano, è rimasto gravemente ferito.

Già prima del trasferimento all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, le condizioni del motociclista sono apparse estremamente gravi. Il quadro clinico dell’uomo è gradualmente peggiorato fino al sopraggiungere della morte avvenuta presso il nosocomio bergamasco.

Dinamica del sinistro mortale

Sulla base delle ricostruzioni sinora effettuate, l’incidente si è verificato in via Crema. Una Renault Clio stava uscendo dalla zona industriale situata tra Cologno e Morengo. La vettura ha svoltato a sinistra, in direzione Cologno, e ha impattato con violenza contro una moto Aprilia Sr Max Sport.

Il veicolo a due ruote si è schiantato contro la parte anteriore sinistra dell’auto, alla guida della quale si trovava una donna di 52 anni rimasta illesa. La moto, invece, è prima ribaltata sul cordolo in ferro che protegge la pista ciclabile a bordo strada per poi accasciarsi al suolo.