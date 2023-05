Il problema di quegli animali selvatici sempre più inurbati diventa ogni giorno più serio e lo dimostra un incidente avvenuto a Cremona, dove un cinghiale viene travolto e ucciso ed un’auto va quasi completamente distrutta. Da quanto si apprende il conducente se lo è visto davanti al veicolo e lo ha centrato lungo la statale 343. I media spiegano che quel sinistro poteva aver conseguenze ben peggiori. Il suide è morto e la vettura ha riportato danni significativi solo alla carrozzeria.

Cinghiale travolto e ucciso in un incidente

Brescia Today spiega che “ci vorranno comunque migliaia di euro per rimetterla in sesto”. Tutto è accaduto sabato sera a San Giovanni in Croce, in provincia di Cremona, sulla Strada statale 343 a pochi chilometri dai confini della provincia di Brescia. Da quanto si apprende la Opel Corsa guidata da un ragazzo che proveniva da Casalmaggiore si è ritrovata di fronte un cinghiale che stava attraversando la strada.

Un grosso maschio di circa 80 chili

La vettura ha centrato in pieno l’animale, un maschio di circa 80 chili, e lo ha ucciso dopo averlo sbalzato in un fossato e morto sul colpo. Il conducente è uscito illeso ma terrorizzato da quel sinistro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e i veterinari di Ats per il recupero della carcassa.