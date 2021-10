Incidente a Crevalcore, scontro tra un’auto e un pullman: morta 28enne

Terribile incidente a Crevalcore, dove un'auto e un pullman si sono scontrati. Una ragazza di 28 anni ha perso la vita.

Incidente a Crevalcore: morta una ragazza di 28 anni

All’alba di questa mattina, giovedì 7 ottobre 2021, si è verificato un tragico incidente sulla strada statale 568 di Crevalcore. A perdere la vita in questo incidente è stata una ragazza di 28 anni, residente in provincia di Modena. Lo scontro tra un’automobile e un pullman è avvenuto nel tratto bolognese della provinciale, che in seguito è stato chiuso al traffico.

Secondo quanto riportato, poco prima delle 6 di questa mattina, giovedì 7 ottobre, si è verificato uno scontro tra un pullman e un’automobile.

Nello schianto ha perso la vita una ragazza di 28 anni. Le cause dell’incidente sono ancora da accertare. Sul posto sono immediatamente arrivati, oltre ai soccorsi, anche i carabinieri, i vigili del fuoco e le squadre Anas per la gestione della viabilità, così da riuscire a ripristinare la circolazione appena è stato possibile.

La vittima di questo terribile incidente è una ragazza di 28 anni, che era alla guida della sua auto.

Secondo le prime ricostruzioni, l’automobile della ragazza avrebbe invaso la corsia nella quale viaggiava la corriera. Nell’impatto la giovane ha riportato delle lesioni molto gravi. Purtroppo la corsa in ospedale è stata inutile, perché la 28enne è morta poco dopo.