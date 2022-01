Incidente a Cuba durante la vacanza: morte madre e figlia, gravissimo il padre

Un viaggio a Cuba che purtroppo è stato di sola andata per Alice e Mercedes, morte in un incidente d'auto. Fuori pericolo il Padre e marito delle vittime

Mercoledì scorso, 12 gennaio 2022, è avvenuto un tragico incidente a Cuba, che ha distrutto completamente un nucleo familiare. Madre e figlia sono morte nell’impatto, il marito e padre delle vittime è stato ricoverato in gravissime condizioni sull’isola caraibica.

Incidente a Cuba: morte madre e figlia, si salva il padre

La comunità pratese è scioccata da questa notizie, in quanto la famiglia Catarzi era nota in città e voluta bene da tutti. Il loro era il viaggio che desideravano fare da una vita, quello dopo una lunga pandemia che più volte avevano rimandato. Tutto era perfetto, la vacanza stava per finire, sarebbero dovuti partire questa domenica. Purtroppo però, sul volo di ritorno per l’Italia non ci saliranno mai. L’auto su cui viaggiavano mercoledì scorso, si è schiantata contro un’altra vettura, non lasciando scampo a due terzi della famiglia Catarzi.

Incidente a Cuba: il dolore della comunità pratese

La madre si chiamava Mercedes Ramirez Cana, la figlia Alice Catarzi. Poco si sa di Mercedes, invece di Alice si sa qualcosa in più grazie ai suoi profili social. Una ragazza solare, sempre sorridente, tante foto, soprattutto dell’ultima vacanza, che stava trascorrendo serenamente. Aveva 22 anni e studiava Scienze politiche presso l’Università degli Studi di Firenze. Sono già tantissimi i messaggi di cordoglio comparsi sotto alcune sue foto.

Alcuni utenti della comunità pratese hanno voluto ricordare con delle parole intrise di dolore, sia la madre che la figlia.

Incidente a Cuba: le condizioni del padre e marito delle vittime

A salvarsi è stato Massimo Catarzi, padre e marito delle sfortunate Alice e Mercedes. Non è noto se l’uomo sia a conoscenza della morte delle sue amate donne in quanto è stato operato d’urgenza e trasportato in ospedale in condizioni gravissime.

Dopo aver lottato tra la vita e la morte, i medici cubani lo hanno dichiarato fuori pericolo, anche se i tempi di recupero saranno molto lunghi.