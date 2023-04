Incidente a Dronero e schianto fra tre auto, muore 18enne

Incidente a Dronero, muore 18enne che non è sopravvissuta alle tremende ferite dopo lo scontro sulla "160"

Sangue sulle strade del Piemonte e terrificante incidente stradale a Dronero con lo schianto fra tre auto, muore una 18enne. Da quanto si apprende Elena Giorsetti di Roccabruna non è sopravvissuta al tremendo urto fra i veicoli nel Cuneese e quattro altri giovani sono rimasti feriti dopo l’urto avvenuto sulla provinciale 160, all’altezza della frazione di Monastero del Dronero.

Incidente a Dronero, muore una 18enne

Pare che uno dei veicoli abbia sbandato ed innescato una tragica carambola. Tutto è accaduto alle 4:00 del mattino in provincia di Cuneo. Dopo che la prima vettura sbandando è uscita dalla carreggiata il mezzo ne ha colpite altre due. Coinvolti cinque ragazzi a bordo delle tre auto. Dopo l’allarme sul posto sono arrivati a razzo i carabinieri di Dronero e Cuneo, i vigili del fuoco e due ambulanze del 118. Le vittime sono state condotte negli ospedali della zona ma per la 18enne pare non ci sia stato nulla da fare: troppo gravi i traumi riportati.

L’arrivo di 118, carabinieri e vigili del fuoco

Secondo la ricostruzione dei media territoriali i soccorritori non hanno potuto fare altro che asseverare dietro input del medico legale la morte di Elena Giorsetti, 18 anni residente a Roccabruna. La Stampa spiega che il fascicolo relativo al sinistro è sul tavolo del magistrato di turno che deciderà per eventuali adempimenti.