Incidente a Fabriano, ragazzo sbanda e sbatte contro un palo: 22enne morto

Un grave incidente è accaduto a Fabriano, in provincia di Ancona, causando la morte di un giovane di 22 anni: carabinieri sul posto.

Un grave incidente è accaduto a Fabriano (Ancona) e ha provocato la morte di un ragazzo di 22 anni. Il sinistro mortale è avvenuto durante le prime ore di sabato 11 settembre 2021 nelle frazioni di Melano-Marischio.

Incidente a Fabriano, cosa è accaduto

La vittima dell’incidente è Riccardo Pelati, ragazzo che si trovava al volante di una Fiat Punto. Secondo quanto riportato dall’agenzia stampa Ansa, il giovane non era lontano da un passaggio a livello, ma improvvisamente avrebbe perso il controllo del mezzo. L’incidente è avvenuto sulla strada che collega Fabriano a Sassoferrato.

Incidente a Fabriano, i dettagli

Decisivo l’impatto contro il guardrail e un palo della telefonia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il personale sanitario e i vigili del fuoco.

La strada è stata chiusa momentaneamente al traffico per consentire i soccorsi e il ripristino della carreggiata. I sanitari dell 118 sono giunti sul luogo dell’incidente: purtroppo per il 22enne non c’è stato altro da fare che constatare il decesso. Il giovane è deceduto sul colpo. I pompieri sono intervenuti per estrarre il corpo del giovane, ma ormai il ragazzo era senza vita. Ancora non si conosce l’esatta dinamica dell’incidente.

Intanto i carabinieri hanno fatto i rilievi per comprendere quanto accaduto.

