Tragedia a Faenza, dove nel primo pomeriggio di ieri, giovedì 1 Giugno, un motociclista di 45 anni ha perso la vita dopo essersi schiantato con la sua Yamaha contro un’automobile in svolta. Franco Di Maria non ce l’ha fatta: troppo gravi le ferite riportate dopo la sua caduta.

Faenza, auto contro moto: morto il 45enne Franco Di Maria

Franco di Maria era alla guida della sua Yamaha 600 ed è andato a sbattere sulla strada provinciale 302 di Brisighella-Faenza contro un’Alfa Romeo MiTo condotta da una ragazza di 33 anni proveniente dalla direzione opposta. L’automobile era intenta in una svolta a sinistra, l’impatto con la motocicletta è stato violentissimo e Franco è stato sbalzato di diversi metri lontano dal punto dello scontro, finendo oltre il guardrail in un fossato. La moto ha proseguito la sua corsa ancora per qualche metro, prima di fermarsi e spegnersi lungo la strada.

L’intervento dei soccorsi e il decesso di Franco

Sul posto sono giunti i medici del 118 Romagna Soccorso con le autoambulanze e l’elicottero medicalizzato, i Vigili del Fuoco del distaccamento locale, e la Polizia Locale dell’Unione della Romagna Faentina. Nonostante tutti i tentativi di rianimazione, per Franco non c’è stato nulla da fare: il centauro è morto. Ferita, anche se in maniera non troppo grave, la ragazza che era alla guida della vettura.