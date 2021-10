Incidente a Ferrara Sud: anziano si schianta contro guard-rail

Terribile incidente, fortunatamente senza gravi conseguenze, a Ferrara Sud: 75enne si schianta con la sua auto mentre passa nel casello del Telepass.

Un incidente stradale terrificante che poteva avere conseguenze gravissime ma che si è concluso nel migliore dei modi. La vicenda si è svolta durante il pomeriggio di giovedì 8 ottobre 2021 nel casello autostradale di Ferrara Sud.

Incidente a Ferrara Sud: la ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, intorno alle 15, un automobilista di 75 anni originario di Bondeno, comune in provincia di Ferrara, stava per passare il casello Telepass dell’autostrada, quando, per motivi ancora tutti da accertare, ha perso il controllo della sua utilitaria con carrozzeria grigia. Le prime ipotesi fanno pensare che il conducente possa aver avuto un malore oppure si sia distratto proprio nel momento in cui stava per imboccare il casello autostradale.

Al momento non si conoscono ulteriori dettagli.

La vettura è inevitabilmente finita contro il guard-rail, per poi ribaltarsi fino a giungere con le ruote all’aria. L’incidente ha provocato un forte rumore che ha subito attirato l’attenzione di una pattuglia della polizia stradale di Altedo, frazione del comune di Malalbergo (Bologna), presente sul luogo per effettuare dei controlli agli automobilisti.

Incidente Ferrara Sud: le conseguenze

La vettura del 75enne è andata completamente distrutta mentre il guard-rail ha subìto numerosi danni.

Ma poteva andare decisamente peggio. Infatti, nonostante il forte impatto e il volo conseguente della vettura, l’anziano alla guida, non avrebbe riportato gravi conseguenze. Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco, chiamati per estrarre il guidatore rimasto incastrato tra le lamiere della vettura. Fortunatamente, anche questa operazione è andata a buon fine senza nessuna ulteriore complicazione.

Incidente Ferrara Sud: conducente portato subito in ospedale

Il 75enne è stato immediatamente trasferito in codice due all’ospedale di Cona, comune in provincia di Ferrara, per avere tutte le cure del caso.

I medici hanno confermato che l’uomo non ha riportato, fortunatamente, gravi conseguenze. Il 75enne dovrà probabilmente rimanere qualche giorno ricoverato nel nosocomio per ulteriori accertamenti prima di poter riabbracciare i propri cari. Sul luogo dell’incidente, infine, si sono recate le forze dell’ordine per mettere in sicurezza il posto e stabilire l’esatta dinamica del sinistro individuando le effettive responsabilità dell’uomo e ascoltando alcuni testimoni presenti in grado di far luce sulla vicenda.

