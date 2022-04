Incidente a Ferrera Erbognone, scontro tra due auto: 6 feriti tra cui 3 bambini

Sei persone tra cui tre bambini piccoli sono rimaste ferite in un incidente stradale a Ferrera Erbognone: sono in corso le indagini delle autorità.

Paura a Ferrera Erbognone, comune in provincia di Pavia, dove nel pomeriggio di domenica 24 aprile ha avuto luogo un incidente stradale in cui si sono scontrate due auto: in totale sono rimaste ferite sei persone tra cui tre bambini piccoli.

Incidente a Ferrera Erbognone

I fatti si sono verificati alle 15.15 in corso della Repubblica. Secondo quanto ricostruito, due vetture si sarebbero scontrate per cause ancora da accertare causando il ferimento di sei sei persone, fortunatamente nessuna in pericolo di vita. Si tratta di un ragazzo di 30 anni, due ragazze di 25 e 30 anni, due bimbe di 2 e 3 anni e un bimbo di 1 anno.

Immediata la chiamata ai sanitari del 118 che, giunti sul posto con diverse ambulanze, hanno trasferito i feriti più piccoli al pronto soccorso del policlinico San Matteo di Pavia in codice giallo. Secondo quanto si apprende, sarebbero ancora tutti ricoverati ma non in gravi condizioni.

Incidente a Ferrera Erbognone: indagini in corso

Presenti sul luogo dell’incidente anche i Vigili del Fuoco e gli agenti della polizia stradale di Pavia che hanno effettuato i rilievi utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e ad accertare eventuali responsabilità.

La strada è stata chiusa al traffico dalle forze dell’ordine per consentire la rimozione delle auto coinvolte e consentire i soccorsi.