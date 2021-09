Incidente a Foggia, Daniele Coco morto a 20 anni: ferito anche il cugino che era con lui

L’impatto mortale avvenuto ad Apricena, paese in provincia di Foggia, ha provocato il decesso di un 20enne: l’incidente ha causato anche un ferito.

Incidente stradale a Lesina, in provincia di Foggia, a causa del quale un ragazzo di 20 anni ha perso la vita. La vittima si chiama Daniele Coco: durante l’impatto stradale il cugino è rimasto invece ferito.

Incidente in provincia di Foggia, cosa è accaduto

Daniele Coco era un ragazzo di 20 anni residente ad Apricena, paese che si trova nel Foggiano, ma un incidente non gli ha lasciato scampo. Il ragazzo stava rientrando insieme al cugino da Termoli. I due erano a bordo di una Toyota Yaris.

Incidente in provincia di Foggia, altri dettagli

Il mezzo è terminato fuori dalla carreggiata in località Ripalta. Il giovane 20enne ha perso la vita sul colpo, il cugino è stato invece trasferito in ospedale a San Severo.

Attualmente il giovane sarebbe fuori pericolo: ha riportato delle gravi ferite. Sul posto è giunto il personale sanitario che non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Immediato l’arrivo dei carabinieri che hanno effettuato i rilievi per comprendere la dinamica dell’incidente. Non si conoscono al momento le cause del sinistro mortale.

Il sindaco di Apricena, Antonio Potenza, ha commentato la vicenda attraverso una nota pubblicata su Foggia Today.

“Purtroppo un’altra tragedia ha colpito la nostra città. Una giovane vita spezzata in un incidente stradale. Non posso crederci. Restiamo uniti nella preghiera e vicini a questa famiglia distrutta dal dolore. Riposa in pace Daniele”, ha dichiarato il primo cittadino del comune che si trova nel Foggiano.