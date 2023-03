Incidente a Foiano della Chiana: due feriti

Un brutto incidente stradale si è verificato questa mattina, lunedì 27 marzo 2023, intorno alle ore 11.30 in Valdichiana. Due auto si sono scontrate violentemente a Fiano della Chiana e un uomo e una donna sono rimasti feriti.

Un brutto incidente stradale si è verificato questa mattina, lunedì 27 marzo 2023, intorno alle ore 11.30 in Valdichiana, dove due auto si sono scontrate violentemente. I mezzi dell’emergenza urgenza della Asl Toscana Sud Est sono stati immediatamente attivati a Foiano della Chiana, in via di Lucignano. Si tratta del punto esatto in cui si è verificato lo schianto tra le due auto coinvolte. Due persone sono rimaste ferite nell’incidente.

Incidente a Fiano della Chiana: feriti un uomo e una donna

Nell’incidente avvenuto a Foiano della Chiana, in via di Lucignano, sono rimaste coinvolte due persone, che sono rimaste ferite a causa dello scontro. Si tratta di un uomo di 62 anni e di una donna di 44 anni. Entrambi sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale cortonese della Fratta in codice giallo. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Cortona e i vigili del fuoco del comando aretino. I soccorritori hanno subito inviato sul posto un’ambulanza dell’Anpas di Foiano e un’ambulanza Blsd della Misericordia di Castiglion Fiorentino.