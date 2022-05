Incidente a Foligno, auto prende fuoco: morto carbonizzato

È morto tra le fiamme a seguito di un tragico incidente stradale avvenuto a Foligno. Ancora in corso le analisi per identificarlo.

Terribile incidente stradale a Foligno: nella notte un uomo ha perso la vita, morto carbonizzato all’interno del proprio veicolo.

Incidente mortale a Foligno, provincia di Perugia

Tragico incidente stradale nella notte tra martedì e mercoledì 11 maggio. Intorno alle 03:20 in Via Tamburini, nel comune di Foligno, in provincia di Perugia, un uomo ha perso la vita in seguito al sinistro.

La macchina era avvolta dalle fiamme, e il suo conducente, nonché vittima, è stato rinvenuto completamente carbonizzato. Il veicolo avrebbe preso fuoco a causa di un incidente: probabilmente l’uomo ha perso il controllo del veicolo e si è schiantato, innescando così il rogo nell’abitacolo.

I soccorsi e le analisi per risalire all’identità della vittima

Come anticipato, il veicolo avrebbe preso fuoco a causa di un incidente. All’arrivo dei Vigili del Fuoco, il mezzo era avvolto dalle fiamme e la vittima al suo interno carbonizzata.

Gli agenti hanno provveduto prima a spegnere il rogo, e poi ad estrarre dall’abitacolo il cadavere.

Sono ancora in corso le indagini per cercare di ricostruire le dinamiche che hanno portato a questo tragico incidente, così come quelle per identificare l’uomo morto carbonizzato che si trovava all’interno del veicolo.