L’incidente è avvenuto nelle prima ore della mattina di oggi a Forte dei Marmi (Lucca). Erano circa le 6 quando un grosso scooter nero si è schiantato sul cavalcavia con un’automobile rossa. Ad avere la peggio è stato un uomo di 36 anni: il centauro è morto sul colpo.

Forte dei Marmi, scontro tra auto e scooter: la dinamica dell’incidente

Nella mattina di oggi, un Gilera Gp800 si è scontrato frontalmente con una Kia Picanto sul cavalcavia vicino alla rotonda di via Emilia, a Forte dei Marmi. Lo schianto violentissimo è avvenuto in corrispondenza con l’incrocio di via della Sipe. La moto guidata da un 36enne moldavo, secondo le prime ricostruzioni, stava procedendo in direzione opposta rispetto all’auto rossa guidata da una donna italiana. I due mezzi sono andati a collidere e ad avere la peggio, come spesso accade in sinstri di questo tipo, è stato il conducente del mezzo a due ruote.

Il 36enne muore sul colpo: inutili i tentativi di rianimazione

Sul luogo del sinistro, sono intervenuti i sanitari del 118 dell’Asl Toscana nord ovest con un’ambulanza della Misericordia e un’automedica. I medici hanno provato a rianimare il 36enne, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Le ferite riportate nello scontro si sono rivelate troppo gravi e il moldavo è morto sul colpo. Ferita, anche se in maniera solo superficiale, anche la conducente dell’automobile: la donna è ancora in stato di choc.