Incidente a funivia di Macugnaga (Vb), 100 persone bloccate in quota

Macugnaga (Vb), 30 dic. (askanews) – Circa cento persone bloccate sulla funivia di Macugnaga, nel Verbano-Cusio-Ossola, a causa di un incidente all’impianto di risalita che è avvenuto alla stazione di monte del Monte Moro, a circa 2.800 metri di altitudine. Secondo una prima ricostruzione l’incidente è stato causato dalla velocità eccessiva di una cabina alla stazione d’arrivo.

Tra i passeggeri ci sono alcuni feriti, che sono stati immediatamente soccorsi da un medico e un infermiere che casualmente si trovavano in zona ed evacuati in elisoccorso.

La funivia al momento risulta inutilizzabile, l’urto ha causato il blocco dell’impianto e per evacuare le circa 100 persone, tra cui anche alcuni bambini, vengono utilizzati gli elicotteri dei Vigili del fuoco e della Guardia di finanza.