Incidente a Gattinara, due ragazze investite da un’auto: morta una giovane di 18 anni

Incidente a Gattinara: due ragazze sono state investite da un’auto in corso Valsesia. Una giovane di 18 anni è morta dopo lo schianto.

Nel pomeriggio di mercoledì 13 aprile, un drammatico incidente stradale è stato segnalato a Gattinara, comune in provincia di Vercelli, in Piemonte.

Il tragico sinistro si è consumato in corso Valsesia, in corrispondenza delle strade provinciali 594 e 70, nel momento in cui due ragazze di 17 e 18 anni sono state investite da un’auto.

In seguito al violento impatto con il mezzo sopraggiunto, la giovane di 18 anni è morta sul colpo dopo essere stata travolta e sbalzata contro l’asfalto. Per quanto riguarda la 17enne, invece, l’adolescente è stata prontamente soccorsa ed è stata trasportata in ospedale.

Morta una giovane di 18 anni: ricostruzioni

L’incidente avvenuto in corso Valsesia è stato comunicato al 118 e alle forze dell’ordine. Sul posto, si sono recate ambulanze, agenti di polizia e carabinieri.

I paramedici hanno tentato di prestare soccorso alle due giovani vittime. Mentre la 18enne è stata dichiarata deceduta dopo essere stata investita, la 17enne è stata trasferita in codice giallo presso l’ospedale Maggiore di Novara, dove è stata ricoverata.

Secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine, il traffico in corrispondenza delle strade provinciali 594 e 70 è risultato a lungo bloccato.

Inoltre, stando alle prime ricostruzioni dell’incidente, pare che la strada teatro del sinistro sia abitualmente percorsa da auto ad alta velocità.