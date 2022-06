Incidente a Goito, bambino di 4 anni investito da un camion: è gravissimo

Un bambino di 4 anni è sfuggito alla mamma ed è stato travolto da un tir: è successo a Goito, comune in provincia di Mantova. Il piccolo è gravissimo.

Spaventoso incidente in pieno centro a Goito, in provincia di Mantova, dove un bambino è stato investito da un camion. Il piccolo versa ora in gravi condizioni. Stando a quanto emerso da una prima ricostruzione dell’accaduto, il piccolo si trovava con la madre alla fermata del bus, quando avrebbe visto suo padre dall’altro lato della carreggiata e si sarebbe divincolato dalla presa della mamma per raggiungerlo.

Il bambino pare abbia attraversato la strada all’improvviso e un camion che sopraggiungeva in direzione Brescia-Mantova non ha fatto in tempo a frenare ed evitare l’incidente. Alla guida c’era un uomo di 65 anni.