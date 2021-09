Incidente a Grado, Samuele Gregori morto investito mentre va a lavoro: era candidato alle elezioni

Samuele Gregori, candidato alle elezioni, è morto investito mentre stava andando a lavorare. L'incidente è avvenuto a Grado.

Samuele Gregori, candidato alle elezioni, è morto investito mentre stava andando a lavorare. L’incidente è avvenuto a Grado. L’uomo stava andando a lavorare al resort Tenuta Primero, quando un suv lo ha colpito.

Incidente a Grado: morto Samuele Gregori

Questa mattina, 13 settembre, verso le ore 6, in via Monfalcone, all’altezza del campeggio Europa a Grado, è avvenuto un terribile incidente tra un Suv, un Hyundai Santa Fe, e una bicicletta. La vittima è un ciclista di 44 anni, Samuele Gregori. L’uomo è stato sbalzato per una decina di metri in un fossato. La dinamica dello schianto è al vaglio dei carabinieri della stazione locale e dei colleghi della Compagnia di Monfalcone.

Incidente a Grado, morto Samuele Gregori: illeso il conducente del Suv

Sul luogo dell’incidente è arrivato l’auto medica, oltre all’elicottero sanitario inviato dalla centrale Sores di Palmanova. Per il ciclista Samuele Gregori purtroppo non c’è stato nulla da fare, le ferite riportate nell’impatto con l’auto sono state troppo gravi. L’uomo è morto sul colpo. Sono arrivati anche i vigili del fuoco. Il conducente del Suv è rimasto illeso. Secondo quanto riportato, il 44enne si stava recando a lavoro, al resort Tenuta Primero, nota struttura ricettiva di Grado, quando è rimasto vittima dell’incidente.

Incidente a Grado, morto Samuele Gregori: impegnato nella politica

Il comune è sotto choc per quanto accaduto. Samuele Gregori era molto conosciuto, anche per il suo impegno nella politica. Si era candidato durante le scorse amministrative a sostegno del sindaco Dario Raugna ed era di nuovo il lista per le prossime elezioni. Era diplomato in ragioneria e, dopo le prime esperienze negli uffici di Air Dolomiti, aveva iniziato a lavore nel camping dove stava andando quando ha avuto l’incidente.

Era molto appassionato di musica, suonava il passo e amava la bicicletta, che usava anche per gli spostamenti quotidiani.