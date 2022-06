Un uomo di 69 anni è morto a causa di un incidente nei pressi di Gubbio: il suo furgone ha tamponato diverse auto ferme e si è schiantato contro un camion.

Tragedia lungo la statale 219 di Gubbio e Pian d’Assino, dove nel pomeriggio di lunedì 6 giugno 2022 si è verificato un incidente stradale costato la vita ad un uomo di 69 anni. Alla guida del suo furgone, è finito contro diverse auto ferme per poi schiantarsi contro un camion.

Incidente stradale a Gubbio

Secondo quanto ricostruito, la vittima stava viaggiando a bordo del suo Fiorino quando all’improvviso, per cause ancora da accertare, ha tamponato quattro auto ferme a bordo strada (compresa quella dei Carabinieri) per poi finire nella carreggiata opposta e scontrarsi con un camion.

Immediata la chiamata ai sanitari del 118 che, giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso del conducente del furgone.

Troppo gravi le ferite riportate durante i ripetuti schianti, che hanno vanificato ogni tentativo di rianimazione da parte degli operatori e si sono rivelate fatali. Codice giallo invece per una ragazza di 25 anni a bordo di una delle auto ferme.

Incidente stradale a Gubbio: indagini in corso

Presenti sul luogo dell’incidente anche le forze dell’ordine tra cui i Carabinieri che stavano transitando in quel momento e si sono fermati per prestare soccorso.

Hanno poi effettuato i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto e chiuso la strada in entrambe le direzioni tra Torre Calzolari e Padule. Il personale Anas è intervenuto per ripristinare la viabilità appena possibile.