Tragedia in Umbria ed incidente fatale a Gubbio in cui è morto un ragazzo di 25 anni sulla variante 219. L’auto che stava guidando Alessio Gigli ha perso aderenza ed è uscita fuori strada, uccidendolo nell’urto. Il sinistro è avvenuto notte fra sabato e domenica lungo la strada statale 219 Pian d’Assino e in esso è stata coinvolto un solo veicolo. A perdere la vita il conducente di 25 anni, Alessio Gigli, residente in zona. Dopo l’allarme sono giunti a razzo sul posto gli operatori del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della vittima.

Incidente a Gubbio: morto un ragazzo di 25 anni

Con loro anche i vigili del fuoco e, come spiegano i media, gli operatori Anas. Sul luogo del sinistro sono giunti anche i carabinieri per gli accertamenti. Lo scopo è quello di ricostruire la dinamica del drammatico incidente.

L’arrivo sul posto di soccorritori e carabinieri

Da quanto si apprende Alessio stava tornando a casa quando ha perso il controllo dell’auto, ribaltandosi e sfondando il guardrail. Dopo l’accertamento di decesso la salma del ragazzo è stata trasportata all’ospedale di Branca. Lì si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria di Perugia nella persona del magistrato di turno Paolo Abbritti.