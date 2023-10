Tragedia sfiorata a Lecce. Un sedicenne alla guida di un’Audi A3 si è schiantato contro uno spartitraffico nei pressi del centro cittadino mentre viaggiava contromano. È successo nel mezzo di un inseguimento con una pattuglia della polizia.

La dinamica dello schianto

L’incidente è avvenuto attorno alle 4:30 della notte tra venerdì 13 e sabato 14 ottobre. Dai controlli successivi allo schianto è emerso che a bordo della vettura c’era una seconda persona: si tratta di un ragazzo ventunenne di Mesagne (BR), che si era spostato dal lato del passeggero per far provare all’amico minorenne la macchina di proprietà della madre. Sottoposti ai test antidroga e alcolemico, entrambi sono risultati negativi. Il minore è stato portato in ospedale per aver riportato lesioni di lieve entità durante l’impatto. Ammonta a cinquemila euro la multa da pagare.

Altro sinistro nelle ultime ventiquattro ore

Altro incidente stradale di grave entità si è registrato nel Padovano nella giornata di venerdì 13 ottobre alle 15:30 sulla strada che conduce ad Abano Terme, all’altezza del centro commerciale in costruzione. Per cause ancora al vaglio delle autorità, un furgone e un’auto sono rimasti coinvolti in un violento frontale. Il conducente della vettura è risultato gravemente ferito.