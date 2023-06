Tragico incidente a Luino: in viale Rimembranze, il ramo di un albero è caduto, abbattendosi su un gruppo composto da otto persone (sei adulti e due minori). Dei soggetti colpiti, cinque sono rimasti feriti. Due sono stati trasportati in codice rosso in ospedale tramite elisoccorso. In corso le ospedalizzazioni anche degli altri pazienti che hanno riportato traumi alla schiena e/o agli arti e che sono stati indirizzati presso strutture sanitarie in codice giallo.

Incidente a Luino, caduto un ramo di un albero: cinque feriti, due in codice rosso

Il drammatico sinistro si è consumato nel pomeriggio di lunedì 26 giugno, poco dopo le ore 17:30, quando il ramo di un albero è caduto su un gruppo di otto persone in viale Rimembranze in prossimità di un oratorio.

Delle otto persone che componevano il gruppo, due sono rimaste gravemente ferite e sono state portate d’urgenza in ospedale tramite elisoccorso. In particolare, una donna la cui età non è stata rivelata è stata trasferita in codice rosso al San Gerardo di Monza con un trauma alla schiena e a un arto superiore. Una bambina di sette anni, sempre in codice rosso, è stata invece indirizzata al Papa Giovanni di Bergamo. La piccola ha riportato un trauma cranico e un trauma al volto.

L’intervento dei sanitari

Gli altri pazienti, tutti in codice giallo, hanno riportato traumi alla schiena o agli arti e sono stati trasferiti presso i nosocomi di Luino, Varese e Cittiglio.

Sul luogo dell’incidente, oltre ai sanitari, erano presenti anche i vigili del fuoco, i carabinieri e gli uomini della polizia locale. I paramedici si sono recati sul posto con due elicotteri Areu, un’automedica e cinque ambulanze della Croce Rossa di Varese, Luino, Sos di Cunardo e i volontari Valceresio.