Incidente a Macerata, Francesco Del Bianco morto a 27 anni: schiacciato dal trattore che guidava

Si stacca il rimorchio e lascia scivolare un altro mezzo sul conducente, Francesco Del Bianco morto a 27 anni schiacciato dal trattore che guidava

Tragico incidente in provincia di Macerata, dove Francesco Del Bianco è morto a 27 anni schiacciato dal trattore che guidava. Il 27enne imprenditore agricolo di Corridonia è stato immediatamente soccorso ma per lui era troppo tardi. Il dramma si è consumato nel tardo pomeriggio del 4 ottobre.

Secondo quanto riferito dai media territoriali il sinistro mortale sul lavoro si è verificato in via Madonna Concezione, a Monte San Giusto.

Francesco Del Bianco morto a 27 anni

E la ricostruzione dell’accaduto è ancora sommaria ma terribile in quanto ad esito: sembra che il 27enne stesse guidando un trattore con un cassone che trasportava un altro mezzo. Per cause non ancora accertate e che sono al vaglio degli inquirenti il rimorchio si sarebbe staccato per poi ribaltarsi.

A quel punto il pesantissimo mezzo agricolo avrebbe schiacciato il conducente. A lanciare l’allarme sono stati familiari di Francesco che erano preoccupati dal fatto che riuscivano a mettersi in contatto con lui.

L’arrivo dei soccorsi e dei carabinieri

Sul posto sono arrivati a razzo i sanitari del 118 ma purtroppo ogni tentativo dei camici bianchi di salvare la vita di Francesco è stato vano: il 27enne è deceduto sul colpo.

Su posto sono giunti anche i vigili del fuoco per rimuovere il mezzo, i carabinieri della territoriale ed il personale dello Spsal. Fanpage spiega che Il settore agricolo è quello in cui si verifica ogni anno il numero più alto di incidenti.