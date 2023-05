Gravissimo incidente alle prime luci dell’alba di questo mattino: tre ragazzi sono morti in località Torricella a Magione, nel perugino.

Ad annunciarlo i Vigili del fuoco, che hanno confermato come all’interno dell’autovettura coinvolta nel tremendo schianto ci fossero, al momento dell’incidente, un totale di 4 persone.

Non si conoscono almeno per il momento le cause precise del sinistro stradale, avvenuto intorno alle ore 6:50 del mattino.